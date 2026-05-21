Прогноз на тиждень з 22 по 28 травня у Вінниці свідчить про нестійку погоду з частими опадами, грозами та короткочасними проясненнями.

Прогноз на тиждень з 22 по 28 травня у Вінниці вказує на переважно хмарну та дощову погоду майже впродовж усього періоду, повідомляє Politeka.

22 травня у місті буде хмарно від самого ранку й до вечора. Температура вночі становитиме +15 градусів, а вдень очікується до +24 градусів. Цього дня прогнозують дуже сильний дощ із грозою.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня у Вінниці надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

23 травня небо також буде затягнуте хмарами протягом усього дня. Вночі прогнозують +14 градусів, удень температура знову підніметься до +24. Дощ розпочнеться ще вранці і триватиме до вечора.

24 травня ранок буде ясним. Вночі синоптики прогнозують +14 градусів, а вдень до +24. У денні та вечірні години очікується дрібний дощ.

Прогноз погоди з 22 по 28 травня у Вінниці показує, що друга половина тижня буде більш прохолодною та вологою.

25 травня суттєвих опадів у першій половині дня не прогнозують, хоча небо залишатиметься переважно похмурим. Температура вночі та вранці становитиме +14 та +19 градусів відповідно.

26 травня вночі очікується +15 градусів, а вдень близько +22. Дрібний дощ триватиме всю другу половину дня.

27 травня температура продовжить знижуватися. Вночі синоптики прогнозують +13 градусів, удень до +20, а ввечері близько +17. Дрібний дощ прогнозують у другій половині дня.

28 травня ранок буде сонячним і безхмарним, однак уже вдень небо стане похмурим. Температура вночі опуститься до +12 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +19. У денні години можливий короткий дощ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.