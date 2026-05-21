Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним через платформу «Допомагай», яка об’єднує власників нерухомості та людей, що шукають тимчасовий прихисток після евакуації, повідомляє Politeka.

Нові оголошення з різних громад регіону з’являються регулярно, розширюючи вибір для переселенців.

Сервіс дозволяє швидко переглядати варіанти та напряму контактувати з господарями. У публікаціях зазвичай зазначають умови проживання, розташування житла, наявність зручностей і особливості співжиття. Частина пропозицій орієнтована на родини з дітьми, інші — на індивідуальне заселення або невеликі групи.

У селі Потоки Жмеринського району пропонують приватний будинок із чотирма кімнатами та пічним опаленням. Центральні комунікації там відсутні, однак є криниця, сад, господарські споруди та літня кухня. Власники наголошують, що помешкання підійде людям, які готові підтримувати порядок на подвір’ї та займатися побутовими справами.

Ще один варіант доступний у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там готові прийняти жінок із дітьми. Житло має базові умови для проживання, а переселенці вже мешкають у цьому будинку з минулого року, що свідчить про стабільний формат співжиття.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області також можна швидко знайти через систему фільтрів на платформі, яка допомагає відсортувати оголошення за типом житла, розташуванням і умовами заселення. Додаткову інформацію надає служба підтримки сервісу.

Волонтери перевіряють більшість оголошень перед публікацією, щоб зменшити ризик неточностей. Завдяки цьому пропозиції оновлюються стабільно, а переселенці можуть оперативно знаходити доступні варіанти.

Місцеві служби зазначають, що частина новоприбулих також отримує додаткову допомогу у вигляді гуманітарних наборів та базової підтримки для адаптації на новому місці проживання.

