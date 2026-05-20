Подорожання молочних продуктів у Вінниці фіксують свіжі ринкові дані, які показують нерівномірні зміни цін на сир, маргарин і вершки протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найпомітніша позиція — сир твердий «Комо традиційний 50%». Середній рівень наразі становить 580,12 грн за кілограм. У торгових мережах розкид виглядає так: 549,00 грн в Auchan, 570,96 грн у Metro, 589,00 грн у Novus та 611,50 грн у Megamarket.

Квітневі значення були нижчими — 558,35 грн у середньому. Динаміка протягом періоду залишалася майже рівною до середини травня, після чого відбулося підвищення до нового цінового рівня. Саме тут проявляється загальна тенденція ринку, яку описує Подорожання молочних продуктів у Вінниці як помітний фактор споживчого кошика.

Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» демонструє слабші коливання. Поточна середня вартість — 44,20 грн за 200 г. У магазинах показники майже однакові: 42,90 грн в Auchan та 45,49 грн у Novus.

У квітні середній рівень складав 39,83 грн. Зростання відбулося поступово, без різких стрибків, із коротким періодом стабільності на початку травня. Загальний приріст залишається помірним.

Вершки «Простонаше 10%» мають більш плавну траєкторію змін. Середній показник зараз — 40,14 грн за 200 мл. Різниця між мережами невелика: 42,00 грн у Megamarket, 39,42 грн у Metro та 38,99 грн у Novus.

Місяцем раніше середній рівень становив 38,37 грн. Протягом періоду спостерігалися короткі коливання, однак загальна картина залишилася відносно стабільною з легким висхідним трендом.

У підсумку ринок молочної групи показує різну швидкість змін: сир дорожчає найбільш відчутно, маргарин рухається повільніше, вершки залишаються майже стабільними з незначним підвищенням.

