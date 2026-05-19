Подорожчання продуктів у Вінницькій області фіксується на ринку овочів, круп і базових товарів, де травнева динаміка показує різкі коливання цін, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільший стрибок спостерігається у сегменті овочів. Білокачанна капуста нині коштує в середньому 43,25 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше показник тримався на рівні 10,57 грн. У магазинах ціна коливається від 39 грн у Metro до 47,50 грн у Megamarket. Така різниця пов’язана з різким сезонним скороченням пропозиції.

Не менш помітна зміна зафіксована у моркви. Середня вартість становить 37,63 грн за кілограм, тоді як попередній місяць завершувався на рівні 13,89 грн. У роздробі показники варіюються: від 32,90 грн в Auchan до 45 грн у Megamarket, що демонструє нерівномірність постачання.

У категорії бакалії гречка також додала в ціні. Середній рівень зараз — 81,80 грн за кілограм, тоді як у квітні він становив 69,21 грн. У різних мережах вартість коливається від 73,89 грн до 96,50 грн, що свідчить про різні закупівельні умови.

Менш різкі, але стабільні зміни спостерігаються у продуктах базового раціону. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) утримуються біля 40,14 грн. У квітні середній рівень був 38,37 грн, що вказує на поступове підвищення без різких стрибків.

Схожа ситуація і з м’ясною продукцією. Курятина «Наша Ряба» (стегно) нині коштує в середньому 168,79 грн за кілограм. У квітні показник становив 173,17 грн, однак денні коливання залишаються значними — від 109 грн до понад 230 грн у різних мережах.

Рибний сегмент демонструє іншу тенденцію. Живий короп подорожчав до 265 грн за кілограм проти 249,23 грн у попередньому місяці, що відображає сезонний попит і скорочення пропозиції.

У підсумку подорожчання продуктів у Вінницькій області відбувається нерівномірно: овочі демонструють найрізкіше зростання, тоді як інші категорії змінюються поступово під впливом сезонності та логістичних факторів.

