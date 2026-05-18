Прогноз на тиждень з 19 по 25 травня у Вінниці передбачає тривалу вологу погоду із грозами та значними опадами, повідомляє Politeka.

Синоптики сформували детальний прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 травня у Вінниці на основі даних із сайту sinoptik.ua.

19 травня весь день у місті буде хмарним. Увесь день йтиме сильний дощ. Стовпчики термометрів покажуть від +11° до +15° вночі та вранці, а вдень повітря прогріється до +24°.

20 травня хмар на небі не буде тільки вночі. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на звичайний дощ. Температурні показники вдень піднімуться до +25°.

21 травня вдень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ. Нічна температура складе +15°, а денний максимум досягне +27°.

22 травня ранок у місті буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою. Стовпчики термометрів покажуть +15° вночі та до +24°.

23 травня з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, а після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура повітря коливатиметься від +14° вночі до +24° вдень.

24 травня, вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. Нічна температура становитиме +14°, а вдень повітря прогріється до +24°.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 травня у Вінниці також передбачає, що 25 травня до полудня опадів взагалі не очікується, а у другій половині дня можливий лише дрібний дощ.

Температура повітря вночі очікується на рівні +14°, а вдень стовпчики термометрів покажуть традиційні +24°.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.