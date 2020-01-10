Вчора, 9 січня 2020 року, з самого ранку в селищній раді Тростянецької ОТГ Вінницької області проводились обшуки у посадових осіб, зокрема, у голови громади Людмили Червонецької та головного бухгалтера.

Як передає РЕАЛ-новости, про це повідомляє Vlasno.info посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

Люди зазначають, що обшуки відбулись у селищній раді, а також вдома у голови ОТГ та бухгалтера. Окрім того, у них були вилучені телефони. Всього працювало близько 7 груп правоохоронців.

Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська зазначає, що обшуки проводились в рамках кримінального провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України: «В цій статті йдеться про отримання неправомірної вигоди, – говорить вона. – Обшуки в адмінбудівлі та житлових приміщеннях фігурантів справи проводили представники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та Головного управління Нацполіції у Вінницькій області».

З власних джерел також стало відомо, що справа стосується привласнення, як мінімум, 2 мільйонів гривень з бюджету громади. Окрім того, це не всі фігуранти у справі, правоохоронці також відпрацьовують порушення й по іншим статтям Кримінального кодексу України, а також готуються до обшуків й підозр щодо ряду «громадських активістів» та інших осіб.

Раніше Vlasno.info повідомляли, що Голова Тростянецької ОТГ систематично не економить на закупівлях та порушує закони.

У свою чергу, представники руху «Дозорро», котрі спеціалізуються на моніторингу за дотриманням закупівель по всій країні, заявляли, що на Вінниччині Тростянецька селищна рада виявився лідером порушень по тендерним закупівлям.