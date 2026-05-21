Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксовано у Жмеринській громаді, де з 1 червня почнуть діяти оновлені розцінки на управління побутовими відходами для ПП «БРАВІС», згідно з рішенням виконавчого комітету.

У документі зазначається, що перегляд вартості пов’язаний із суттєвим зростанням операційних витрат підприємства, які вплинули на формування нових розрахунків.

Серед ключових причин зміни тарифів — підвищення ціни пального на 38,2%, збільшення податку на землю на 17,7% та зростання орендної плати за ділянки державної власності на 21,5%. Також зафіксовано подорожчання оренди спецтранспорту на 50% і зростання екологічного податку на 13,6%.

Додатковим фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати на 8,1%, а також зміна періодичності надання послуг, що вплинуло на загальну структуру витрат підприємства.

Нові розцінки передбачають різні підходи для споживачів. Для мешканців приватного сектору тариф становитиме 56,94 грн з однієї людини на місяць. Для багатоквартирних будинків встановлено рівень 55,82 грн з однієї особи.

У громаді уточнюють, що зміни стосуються всіх категорій користувачів послуги з вивезення відходів і набудуть чинності з початку літа.

У підсумку Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відображає загальне зростання витрат у сфері поводження з побутовими відходами та необхідність коригування економічної моделі роботи підприємства.

Місцева влада наголошує, що подальші перегляди тарифів залежатимуть від динаміки витрат і ринкових умов у галузі.

