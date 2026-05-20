Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 травня у Вінниці показує, що найближчими днями місто залишатиметься під впливом нестійких атмосферних процесів, повідомляє Politeka.

Прогноз на тиждень з 21 по 27 травня у Вінниці передбачає, що 21 травня протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Вночі температура становитиме близько +15°, вранці повітря прогріється до +17°.

У денні години очікується дуже сильний дощ із грозою. Увечері температура опуститься до +21°, а сильна злива перейде у звичайний дощ.

Про це інформують в Українському гідтрометеорологічному центрі.

22 травня ранок також буде похмурим. Хмарне небо утримається до вечора. Вночі прогнозують +15°, удень до +24°. Очікується дуже сильний дощ із грозою.

23 травня небо над містом залишатиметься затягнутим хмарами від ранку й до вечора. Вночі прогнозують +14°, удень температура підніметься до +24°. Вранці та до вечора йтиме дощ.

24 травня день розпочнеться із ясної та безхмарної атмосфери. Температура вночі та вранці становитиме від +14° до +19°, а вдень повітря прогріється до +24°. Буде дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 травня у Вінниці також показує, що наприкінці періоду суттєвого покращення умов не очікується.

25 травня синоптики прогнозують похмурий день із короткими ранковими проясненнями. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура вдень триматиметься на рівні +24°.

26 травня після обіду небо знову затягнеться хмарами. У другій половині дня прогнозують дрібний дощ, який триватиме до вечора. Максимальна температура вдень становитиме близько +22°.

27 травня вранці буде ясно. До завершення дня синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря вдень не перевищить +20°.

