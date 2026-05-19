Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині набуло чинності з 1 травня після рішення виконавчого комітету міської ради щодо оновлення розрахунків водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

У місті встановили нову ціну — 126,78 грн за кубічний метр. Рішення ухвалили 16 квітня після аналізу фінансових показників комунального підприємства та оцінки витрат на утримання інженерних мереж.

У структурі платежу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стічних ресурсів. Порівняно з 2025 роком, коли діяв рівень 79,26 грн, зростання перевищує 60%.

У міській адміністрації пояснюють перегляд збільшенням витрат на електроенергію, ремонтні роботи та обслуговування інфраструктури. За офіційними даними, собівартість функціонування водного господарства за останній період зросла більш ніж у 2,5 раза, що змусило змінити фінансову модель.

Водночас для населення не застосовується повний економічно обґрунтований рівень. Різницю, яка щомісяця сягає приблизно 1,3 млн грн, компенсують із місцевого бюджету, щоб стримати різкіше зростання платіжок.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало предметом активного обговорення серед жителів громади. Частина мешканців вказує на додаткове навантаження на сімейні бюджети, особливо з урахуванням якості води та нестабільності постачання.

27 квітня у Гайсині відбувся зібрання громадян, під час якого містяни передали звернення до міського голови з вимогою повторного аналізу рішення та додаткових розрахункових перевірок.

У підсумку ситуація поєднала економічні аргументи влади та соціальне невдоволення частини споживачів, сформувавши напругу навколо тарифної політики.

Подальша вартість послуг залежатиме від витрат підприємства, стану мереж та рішень місцевого самоврядування у наступні періоди.

