В сражении за независимость Украины оборвалась жизнь четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, чемпиона Украины по универсальному бою, мастера спорта по боксу Виталия Меринова.

Об этом стало известно из сообщения мэра города Ивано-Франковск Руслана Марцинкива.

«Непоправимая утрата для Ивано-Франковской общины. Ночью от полученных травм в бою в госпитале умер Виталий Меринов», – сообщил Марцинкив.

Виталий решил отправиться на войну в первые же сутки полномасштабного вторжения рф. В ходе одного из боев Меринов получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Вскоре, после того, как боец пошел на поправку, снова вернулся на войну защищать Украину.

На счету Виталия Меринова множество наград и званий в спорте: четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Кроме того он состоял в исполнительном комитете Ивано-Франковского горсовета и являлся депутатом Ивано-Франковского городского совета минувшего созыва.

Без любимого человека осталась жена и дочь, которой всего лишь два годика.

В комментариях к сообщению украинцы выразили соболезнования родным и близким павшего Героя:

"Спи спокойно наш Герой в Царстве Божьем, где нет ни боли, ни печали, а жизнь бесконечна";

"Вечная память Герою! Уходят все лучшие, достойные казаки украинской земли. Соболезнование семье. Вечное уважение Герою";

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина-защитника Виталия, отдавшего свою жизнь за Волю и Независимость Украины в борьбе с захватчиками!";

"Вечная память и уважение Герою!

Царство ему Небесное, земля пухом и вечный покой!

Пусть почивает с Богом!";

"Боже, дай силы родным пережить эту боль утраты. Вечная память герою, когда-то считали его тренером по боксу у сына, светлый человек, который любил спорт и детей".

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.