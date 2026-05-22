Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Вінницькій області передбачають суттєве посилення контролю за фінансовими операціями представників малого та середнього бізнесу, повідомляє Politeka.

Такі заходи прописані в оновленій редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Подібні нововведення торкнуться насамперед новостворених і неактивних фізичних осіб підприємців, а також компаній з ознаками ризикової діяльності.

Про обмеження на карткові перекази з 1 червня у Вінницькій області проінформували в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Нові правила діятимуть поетапно та залежатимуть від тривалості роботи підприємства після підписання офіційних домовленостей.

Для новостворених і так званих сплячих ФОПів запроваджують чіткі рамки щомісячних транзакцій.

Через три місяці після затвердження умов, тобто з серпня 2026 року, платники податків першої групи зможуть здійснювати операції на суму до 600 тисяч гривень.

Для підприємців другої та третьої груп ліміт становитиме 3 мільйони гривень. Юридичні особи у цей же період отримають ліміт у розмірі 5 мільйонів гривень.

Наступний етап жорсткішого контролю розпочнеться через шість місяців, а саме з листопада 2026 року. Тоді рамки фінансових операцій для першої групи зменшаться до 400 тисяч гривень.

Представники другої та третьої груп зможуть переказувати не більше 1 мільйона гривень на місяць. Юридичні особи з ознаками ризикованості або без активної діяльності будуть обмежені сумою у 2 мільйони гривень.

Варто згадати, що обмеження на карткові перекази з 1 червня у Вінницькій області є продовженням системної роботи фінансових регуляторів.

