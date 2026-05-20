У Вінницькій області 21 травня запровадять планові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

За даними енергетиків, упродовж дня в області проводитимуть профілактичні та ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у низці громад у Вінницькій області вводять графіки відключення світла на 21 травня. Фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та комплекс робіт, спрямованих на підвищення надійності енергосистеми.

З 9 до 17 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Даньківка. Знеструмленими будуть будинки, що розташовані за наступними адресами:

Зарічна: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18

Лісова: 1–9, 11, 15–17, 19–22, 24, 25, 27–31, 34–37, 39, 40, 42, 45, 47, 49–56, 58–66, 68, 76

Л. Українки: 1–6, 8–10, 12–14, 16, 17, 19–22, 25–27, 29–39, 41–45, 49, 50

Польова: 3–19, 21–23, 26–30, 37

Шевченка: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6–8, 10–17, 19–31, 33А, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 50–61, 64–66, 69А–76, 78–125, 127, 130, 132–134

З 9 до 17 години також не буде електрики в селі Паріївка, проте вимикатимуть електрику лише в будинках, що розташовані за адресами:

Грушевського: 1–10, 12, 13, 17–23, 25–30, 32–35, 38–40, 43–56, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60–68

Івана Франка: 1, 1А, 2–17, 19

Молодіжна: 1, 2

Нова: 1, 2, 5–16, 18–28, 30–33, 36, 37, 39–45

Садова: 1, 2, 4–8, 10, 12–15, 18–20

Східна: 2–4, 6–11

Травнева: 1–7, 10–15, 15А, 17–19, 21–23, 23А, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 37–41, 47, 49, 50А, 52

Шевченка: 1–4, 6–12, 14, 16–22, 26, 29–32, 34, 36–58, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 72, 74, 77–90, 92

пров. Верхній: 1–6, 8–11, 14–18



З 9 до 17 години зникне електрика в селі Сорока. Обмеження будуть тривати тільки на окремих вулицях:

Березинська: 1, 1А, 2–6, 8, 9, 11–14, 17–36, 39–57, 57А, 61, 63, 65

Вишнева: 1, 2А, 3, 4, 6, 8–21, 24–30, 32–41, 43, 45

Григорія Фльорка: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5А, 6–10, 10А, 12, 13, 15–18

Зарічна: 1, 2, 4, 5

Прибережна: 1–47, 10А, 13А, 15А, 31А, 33А, 44А

Садова: 1, 1Д, 2–23, 25–27, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Ж, 6А, 6Б, 8А

Шевченка: 19, 40.

