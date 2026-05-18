Мешканцям регіону варто знати про планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 19 травня, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
19 травня проводитимуть планові та профілактичні ремонтні роботи в електромережах, саме через це будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень.
З 09:00–17:00 години в населеному пункті Іллінці триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступних адрес:
- Берегова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 58, 62
- Бойка — 1
- Бузкова — 39, 63, 67А, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102А, 103, 104, 105, 106, 108
- Варварівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64
- Вінницька — 22, 29
- Ентузіастів — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
- Зарічна — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33А, 34, 36, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 49, 51, 54
- Зодчих — 1
- Л. Ратушної — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А
- Незалежності — 114
- Нова — 2, 15, 21, 28
- Олексія Великого — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 55
- Павлівська — 2, 42, 54, 59, 60, 63, 65, 70, 74, 75, 76, 80, 98, 102
- Сагайдачного — 1, 32
- Слав'янська — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 74
- Слов'янська — 7А, 55, 68, 70
- Соборна — 1, 6, 40А, 41, 42А, 47, 70, 80, 82, 82/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165А, 169
- Цегельна — 6, 8
- Чорновола В'ячеслава — 29, 31
- Антона Барткова пров. — 1
- Барбари Сангушко пров. — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Береговий пров. — 19, 21, 44, 52, 54, 60
- Лялі Ратушної пров. — 2, 8
- Слов'янська пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17
- Чорновола пров. — 1
З 09:00–17:00 години в селі Борисівка не буде електрики. Обмеження стосуються таких вулиць:
- Валентина Корсуна — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 7
- Набережна — 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45
- Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53
- Симиренка — 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52
- Тараса Шевченка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90
- Миколи Біляшівського пров. — 4
- Трипільський пров. — 1, 3, 4, 9.
