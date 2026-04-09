Про це повідомили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 10 квітня носять плановий характер та будуть введені через планові профілактичні роботи. З 9 до 17 години вводяться планові вимкнення електрики в селі Росоша. Вони охоплять тільки такі вулиці:

Шевченка: 1, 1В, 2, 4, 6, 8, 38, 44, 103

Яблунева: 1/101, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128.

З 09:00 до 17:00 години будуть діяти вимкнення в селі Теклинівка за адресою:

Жовтнева: 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59.

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Скитка. Обмеження діятимуть за наступними адресами:

Героїв України: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Драпалюків: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55

Мерзлюків: 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41

Ольшанського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Шкільна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 29.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: хто може розраховувати на цей вид підтримки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: наскільки складною є ситуація та чого чекати покупцям.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: які суми доведеться платити мешканцям.