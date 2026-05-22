Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Вінниці видають у спеціалізованому центрі підтримки для людей, які вимушено залишили свої домівки, повідомляє Politeka.

Гуманітарну ініціативу з івидачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Вінниці реалізує Маріупольська міська рада.

Вона забезпечує формування та видачу наборів. Офіційне повідомлення про продовження підтримки родин опублікували на офіційній Фейсбук-сторінці «ЯМаріуполь. Вінниця».

Організатори зазначають, що для багатьох маріупольських сімей, які починають життя заново, такі продовольчі набори є суттєвою допомогою.

Усередині кожної коробки є необхідний базовий набір товарів тривалого зберігання. Отримувачі можуть розраховувати на крупи, олію, цукор, чай, а також на різноманітні консерви та інші поживні складові.

За словами представників хабу, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Вінниці допомагають родинам суттєво зменшити щоденні побутові витрати.

Організатори нагадують, що діють чіткі правила видачі допомоги для забезпечення рівного доступу всіх громадян. Отримати повноцінний продуктовий набір можна строго один раз на 31 день.

Для цього необхідно особисто звернутися до центру «ЯМаріуполь. Вінниця», який розташований за адресою вулиця Соборна, 50.

Видача пакунків здійснюється відповідно до затвердженого розкладу роботи хабу. Громадян приймають із понеділка по суботу. Звернутися до фахівців установи за продовольством та консультаціями можна з 08:00 до 18:00.