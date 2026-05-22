Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Виннице выдают в специализированном центре поддержки для людей, вынужденно покинувших свои дома, сообщает Politeka.

Гуманитарную инициативу по и выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Виннице реализует Мариупольский городской совет.

Она обеспечивает формирование и выдачу наборов. Официальное сообщение о продолжении поддержки семей опубликовали на официальном Фейсбуке-странице «ЯМариуполь. Винница».

Организаторы отмечают, что для многих мариупольских семей, начинающих жизнь заново, такие продовольственные наборы являются существенной помощью.

Внутри каждой коробки имеется необходимый базовый набор товаров длительного хранения. Получатели могут рассчитывать на крупы, растительное масло, сахар, чай, а также на разнообразные консервы и другие питательные составляющие.

По словам представителей хаба, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Виннице помогают семьям существенно снизить ежедневные бытовые расходы.

Организаторы напоминают, что действуют четкие правила выдачи пособий для обеспечения равного доступа всех граждан. Получить полноценный продуктовый набор можно строго раз в 31 день.

Для этого необходимо лично обратиться в центр Ямариуполя. Винница», расположенный по адресу улица Соборная, 50.

Выдача пакетов осуществляется в соответствии с утвержденным расписанием работы хаба. Граждан принимают с понедельника по субботу. Обратиться к специалистам за продовольствием и консультациями можно с 08:00 до 18:00.