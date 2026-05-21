Прогноз на неделю с 22 по 28 мая в Виннице свидетельствует о неустойчивой погоде с частыми осадками, грозами и кратковременными прояснениями.

Прогноз на неделю с 22 по 28 мая в Виннице указывает на преимущественно облачную и дождливую погоду почти весь период, сообщает Politeka.

22 мая в городе будет облачно с самого утра и до вечера. Температура ночью будет +15 градусов, а днем ​​ожидается до +24 градусов. В этот день прогнозируется очень сильный дождь с грозой.

Подробный прогноз погоды на неделю с 22 по 28 мая в Виннице предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.

23 мая небо будет затянуто облаками на протяжении всего дня. Ночью прогнозируют +14 градусов, днем ​​температура снова поднимется до +24. Дождь начнется еще утром и продлится до вечера.

24 мая утро будет ясным. Ночью синоптики прогнозируют +14 градусов, а днем ​​до +24. В дневные и вечерние часы ожидается мелкий дождь.

Прогноз погоды с 22 по 28 мая в Виннице показывает, что вторая половина недели будет прохладнее и влажнее.

25 мая сильные осадки в первой половине дня не прогнозируют, хотя небо будет оставаться преимущественно пасмурным. Температура ночью и утром будет составлять +14 и +19 градусов соответственно.

26 мая ночью ожидается +15 градусов, а днем ​​около +22. Небольшой дождь будет длиться всю вторую половину дня.

27 мая температура продолжит снижаться. Ночью синоптики прогнозируют +13 градусов, днем ​​до +20, вечером около +17. Небольшой дождь прогнозируют во второй половине дня.

28 мая утро будет солнечным и безоблачным, но уже днем ​​небо станет пасмурным. Температура ночью опустится до +12 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +19 градусов. В дневные часы возможен кратковременный дождь.

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