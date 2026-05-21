Новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает изменение времени отправления и прибытия отдельных пассажирских составов, проходящих через станции региона, сообщает Politeka.

Введение нового графика движения поездов в Винницкой области - вынужденный шаг на период проведения плановых технических работ на железной дороге.

Обновление коснется сообщения в нескольких регионах страны, поэтому пассажирам следует быть внимательными при планировании поездок.

Изменения зафиксированы на двух популярных направлениях, среди которых Казатин-1 – Фастов-1, а также Вапнярка – Одесса-Главная. Железнодорожники призывают граждан заранее проверять обновленное расписание.

В период с 15 по 24 мая, а также с 26 мая по 1 июня по обновленному времени курсирует №6202 сообщением Казатин-1 – Фастов-1.

Этот состав отправляется со станции в 04:22 и прибывает в конечный пункт в 06:11. Ранее железнодорожный состав отправлялся в 04:02 и совершал прибытие в 06:06 соответственно.

Также новый график движения поездов в Винницкой области повлияет на сообщение в южном направлении. В частности, в период с 24 мая по 3 июня корректировки коснутся №6255, курсирующего по маршруту Вапнярка – Одесса-Главная.

До станции Ивановка этот пригородный экспресс будет следовать полностью без изменений по привычному расписанию. Однако со станции Ивановка отправка будет проходить в 11:32 вместо привычных 11:42.

На станцию ​​Мигаево состав будет прибывать раньше, а отправка оттуда запланирована в 12:05 вместо 12:10. Со станции Раздельная-Сорт. будет отправляться в 12:28 вместо 12:33.

Кроме этого, в период с 25 мая по 6 июня нововведения коснутся №6252 сообщением Одесса-Главная – Вапнярка. Этот рейс будет отправляться со станции отправления в 08:10, в то время как по привычному расписанию он выезжал в 08:30.

Источник: АО "Укрзализныця"

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