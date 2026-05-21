Доплаты пенсионерам в Винницкой области остаются адресным видом социальной поддержки для граждан.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в 2026 году предусматривают отдельную ежемесячную надбавку для граждан старше 80 лет, размер которой может превышать тысячу гривен, сообщает Politeka.

Речь идет о специальной социальной помощи, которую начисляют людям при соответствии нескольким установленным критериям. Сумма такой поддержки составляет 1038 гривен в месяц.

В Пенсионном фонде объясняют: одним из главных условий остается самостоятельное проживание человека. Также учитывают отсутствие трудоспособных родственников, обеспечивающих уход или финансовую поддержку.

Отдельным требованием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого гражданин должен пройти медицинское освидетельствование у семейного врача. После проверки документы передают на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии.

Размер выплаты определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а прибавка равняется 40% от указанной суммы.

Для оформления помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. В пакет документов добавляется паспорт, идентификационный код и медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

В случае отсутствия такого подтверждения, средства не начисляются даже после достижения необходимого возраста. Поэтому решение зависит не только от лет человека, но и от состояния здоровья.

В итоге Доплаты для пенсионеров в Винницкой области остаются адресным видом социальной поддержки для граждан, нуждающихся в дополнительной помощи и ежедневном уходе.

Специалисты добавляют, что механизм начисления таких выплат может пересматриваться в зависимости от изменений в социальной политике и финансовых возможностей государства.

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