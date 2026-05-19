Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине вступило в силу с 1 мая после решения исполнительного комитета городского совета по обновлению расчетов водоснабжения и водоотвода, сообщает Politeka.

В городе установили новую цену – 126,78 грн за кубический метр. Решение было принято 16 апреля после анализа финансовых показателей коммунального предприятия и оценки затрат на содержание инженерных сетей.

В структуре платежа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод сточных ресурсов. По сравнению с 2025 годом, когда действовал уровень 79,26 грн, рост превышает 60%.

В городской администрации объясняют пересмотр увеличением затрат на электроэнергию, ремонтные работы и обслуживание инфраструктуры. По официальным данным, себестоимость функционирования водного хозяйства за последний период выросла более чем в 2,5 раза, что вынудило изменить финансовую модель.

В то же время, для населения не применяется полный экономически обоснованный уровень. Разницу, которая ежемесячно достигает примерно 1,3 млн грн, компенсируют из местного бюджета, чтобы сдержать более резкий рост платежей.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало предметом активного обсуждения жителей общины. Часть жителей указывает на дополнительную нагрузку на семейные бюджеты, особенно с учетом качества воды и нестабильности снабжения.

27 апреля в Гайсине состоялось собрание граждан, во время которого горожане передали обращение городскому голове с требованием повторного анализа решения и дополнительных расчетных проверок.

В итоге ситуация объединила экономические аргументы власти и социальное недовольство части потребителей, сформировав напряжение вокруг тарифной политики.

Последующая стоимость услуг будет зависеть от затрат предприятия, состояния сетей и решений местного самоуправления в последующие периоды.

