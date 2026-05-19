Денежная помощь для ВПЛ в Виннице предоставляется в рамках многоцелевой программы поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Целью финансовой поддержки УВКБ ООН является покрытие базовых потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Предполагается, что денежная помощь для ВПЛ в Виннице области будет выплачиваться ежемесячно в течение 3 месяцев. Для участия в программе есть четкие критерии.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, получившие официальную справку за последние 6 месяцев.

Также право на регистрацию имеют граждане, которые вернулись из-за границы после 24.02.2022 или уезжали, но уже приехали в свое постоянное местожительство в Украине.

Главное условие состоит в том, что заявитель не должен получать аналогичные выплаты от других международных организаций за последние 3 месяца.

Чтобы оформить выплаты, семья должна отвечать имущественным критериям. В частности, доход не может превышать 6318 грн. на одного человека.

Предпочтение отдается уязвимым категориям, среди которых одинокие родители с детьми, люди в возрасте 55 лет и старше, а также лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Регистрация на денежную помощь для ВПЛ в Виннице области осуществляется через партнеров ООН, а именно БФ «Право на защиту».

Для подачи документов в пункт сбора данных обязательно присутствие всех членов семьи. Исключение сделано только для маломобильных граждан, для которых возможно оформление по имеющимся документам.