Грошова допомога для ВПО у Вінниці надається у межах багатоцільової програми підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Метою фінансової підтримки від УВКБ ООН є покриття базових потреб людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Передбачається, що грошова допомога для ВПО в Вінниці області буде виплачуватись щомісяця протягом 3 місяців. Для участі у програмі існують чіткі критерії.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали офіційну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також право на реєстрацію мають громадяни, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 або виїжджали, але вже приїхали до свого постійного місця проживання в Україні.

Головна умова полягає в тому, що заявник не повинен отримувати аналогічні виплати від інших міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.

Щоб оформити виплати, родина має відповідати майновим критеріям. Зокрема, дохід не може перевищувати 6318 грн на одну особу.

Перевага надається вразливим категоріям, серед яких самотні батьки з дітьми, люди віком 55 років і старше, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Реєстрація на грошову допомогу для ВПО в Вінниці області здійснюється через партнерів ООН, а саме БФ «Право на захист».

Для подачі документів у пункт збору даних обов'язковою є присутність усіх членів родини. Виняток зроблено лише для маломобільних громадян, для яких можливе оформлення за наявними документами.