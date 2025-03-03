Первая неделя марта в Винницкой области будет заметно теплее, хотя не обойдется без облачной погоды.

Синоптики обещают, что существенных осадков не будет, а погода в Виннице будет постепенно теплее, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Винницкий областной центр по гидрометеорологии.

Подробный прогноз погоды на 4 марта в Виннице.

Во вторник, 4 марта, в Виннице и области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам Винницкого областного центра гидрометеорологии, существенных осадков не предполагается, и температура станет значительно комфортнее. Ночью столбики термометров будут колебаться от -3 до +2°С, а днем ​​температура повысится до +6…+11°С, что принесет ощутимое потепление.

Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с, что также будет способствовать повышению температуры и созданию комфортных условий для прогулок, сообщает Политека.

Погода в области 4 марта

В Винницкой области погода также не сулит значительных изменений. Ночная температура может опуститься до -3°С, а в некоторых районах возможен небольшой снег. Однако уже утром в регионе ожидается туман, что может повлиять на видимость дорог. Водителям советуют быть осторожными.

Так что синоптики указывают, что в Виннице 4 марта будет теплее, а значит, уже можно начать наслаждаться весенней погодой.

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