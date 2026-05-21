Новий графік руху поїздів у Вінницькій області передбачає зміну часу відправлення та прибуття окремих пасажирських складів, що проходять через станції регіону, повідомляє Politeka.

Введення нового графіка руху поїздів у Вінницькій області є вимушеним кроком на період проведення планових технічних робіт на залізниці.

Оновлення зачепить сполучення у кількох регіонах країни, тому пасажирам варто бути уважними при плануванні поїздок.

Зміни зафіксовані на двох популярних напрямках, серед яких Козятин-1 – Фастів-1, а також Вапнярка – Одеса-Головна. Залізничники закликають громадян заздалегідь перевіряти оновлений розклад.

У період з 15 до 24 травня, а також з 26 травня до 1 червня за оновленим часом курсує №6202 сполученням Козятин-1 – Фастів-1.

Цей склад відправляється зі станції о 04:22 та прибуває до кінцевого пункту о 06:11. Раніше залізничний склад вирушав о 04:02 та здійснював прибуття о 06:06 відповідно.

Також новий графік руху поїздів у Вінницькій області вплине на сполучення у південному напрямку. Зокрема, у період з 24 травня до 3 червня коригування торкнуться №6255, який курсує за маршрутом Вапнярка – Одеса-Головна.

До станції Іванівка цей приміський експрес слідуватиме повністю без змін за звичним розкладом. Однак зі станції Іванівка відправлення відбуватиметься о 11:32 замість звичних 11:42.

На станцію Мигаєве склад прибуватиме раніше, а відправлення звідти заплановане о 12:05 замість 12:10. Зі станції Роздільна-Сорт. вирушатиме о 12:28 замість 12:33.

Окрім цього, у період з 25 травня до 6 червня нововвведення зачеплять №6252 сполученням Одеса-Головна – Вапнярка. Цей рейс вирушатиме зі станції відправлення о 08:10, тоді як за звичним розкладом він виїжджав о 08:30.

Джерело: АТ "Укрзалізниця"

