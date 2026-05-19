20 травня у Вінницькій області заплановані додаткові та планові графіки відключень світла.

Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Вінницькій області через заплановані роботи на 20 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».



20 травня у Вінницькій області заплановано проведення профілактичних та ремонтних робіт на електромережах, у зв’язку з чим у регіоні діятимуть графіки відключень світла.

З 09:00–19:00 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла, які торкнуться села Іллінці. Знеструмлять десятки адрес:

Берегова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 58, 62

Бойка 1

Бузкова 39, 63, 67А, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102А, 103, 104, 105, 106, 108

Варварівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64

Вінницька 22, 29

Ентузіастів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

Зарічна 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33А, 34, 36, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 49, 51, 54

Зодчих 1

Л. Ратушної 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А

Незалежності 114

Нова 2, 15, 21, 28

Олексія Великого 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 55

Павлівська 2, 42, 54, 59, 60, 63, 65, 70, 74, 75, 76, 80, 98, 102

Сагайдачного 1, 32

Слав’янська 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38А, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 74

Слов’янська 7А, 55, 68, 70

Соборна 1, 6, 40А, 41, 42А, 47, 70, 80, 82, 82/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165А, 169

Цегельна 6, 8

Чорновола В’ячеслава 29, 31

З 09:00–19:00 години будуть вимикати електрику в селі Борисівка. На 10 годин поспіль не буде електрики за наступними адресами:

Валентина Корсуна 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лісова 1, 2, 3, 5, 7

Набережна 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Симиренка 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

пров. Миколи Біляшівського 4

пров. Трипільський 1, 3, 4, 9.

