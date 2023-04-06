Не так давно один из отдыхающих на буковельском курорте попал в скандал после хамского поведения в отношении боевого медика Александра Одарченко, который находился там на реабилитации.

Причиной конфликта стало то, что боец ВСУ сделал замечение отдыхающему, который разговаривал на русском языке. Кадры облетели сеть. На видео мужчина, одетый в белый халат, оскорбляет военного "лошарой" и добавляет: "Едь в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?".

В ситуацию пришлось вмешаться бойцам полка "Азов", которые сделали обращение хаму, об этом стало известно из сюжета журналистки Янины Соколовой.

Александр Фатула - так зовут мужчину, который оскорбил воина. Сам он является бизнесменом из Черкасс. Он был дважды судим, но смог избежать накзания. В 2014 году Фатула смогу организовать группу, которая занималась незаконным изготовлением алкоголя. Его судили за это, но отделался лишь штрафом. Уже 2019 году по той же причине бизнесмена судили снова, но не смогли наказать.

По словам гранатометчика полка "Азов" Дмитрия Кухарчука, который сейчас находится в Бахмуте, бойцы вынуждены реагировать на заявления таких, как Фатула. Поэтому решил пригласить бизнесмена на фронт.

"Те извенения, которые он принес, совсем не извинения. Хочешь попросить прощения, хочешь показать, что ты настоящий мужик? Так давай, поезжай сюда, в Бахмут. Мы дадим тебе бронежилет, РПГ и пойдешь защищать посадки. Если не желаешь, то давай назначим встречу на нейтральной территории. Приедем к тебе, встретим. Расскажешь нам свою позицию и пояснишь, почему ты позволяещь себе такие заявления", - заявил Кухарчук.

Он отметил, что супруга Фатулы также отвратительно себя повела. Так как сразу после скандала та начала выкладывать в соцсети заявления, где называла всех защитников Украины психически больными людьми, которые имеют посттравматические расстройства. И за слова и действия жены должен отвечать именно Фатула.

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