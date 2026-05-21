Графіки відключення світла у Вінницькій області на 22 травня, пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання.

Графіки відключення світла на 22 травня триватимуть багато годин поспіль, але лише за окремими адресами у Вінницькій області, пише Politeka.net.

Протягом дня в області проводитимуться планові профілактичні та ремонтні роботи на електромережах, що й зумовлює тимчасові обмеження електропостачання. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 22 травня, пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання, спрямованих на підвищення стабільності й надійності роботи енергосистеми.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго». Зокрема, з 09:00–16:00 години в селі Жорнище не буде електрики. Знеструмлять наступні вулиці населеного пункту:

Бойка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 95Б, 95Г, 96, 100, 102, 102А, 106, 108, 124

Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6

Гонти — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16А

Гончарів — 1, 4, 5

Джерельна — 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16

Зарічна — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 32

Зоряна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15

Карпатська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17

Кибальчича — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 51

Корольова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Миру — 1, 2, 2А, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 43

Містечкова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Молодіжна — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 59

Олега Вапельника — 1, 2, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 22, 26, 28

Польова — 2, 8, 10, 14, 16

Руслана Кеби — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Світанкова — 1, 3, 5, 6, 6А, 9, 15

Соборна — 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13А, 14

Таранівська — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Торгова площа — 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 30, 32, 32А, 36, 38, 40

Трактористів — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 25

пров. Тихий — 1, 2

пров. Шкільний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Також світло вимикатимуть в селі Іваньки. Знеструмлення триватимуть з 09:00–15:45 години. Обмеження охоплять такі вулиці:

Захисників України — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Лісова — 1, 2, 2А, 3, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48

Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31.

Крім цього буде відсутнє світло в населеному пункті Дашів. Будинки будуть знеструмлені з 09:00–15:45 години, але лише за наступними адресами:

Захисників України — 41Б

пров. Низовий — 2.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.