Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Вінниці можуть отримати окремі категорії громадян, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Для багатьох маріупольських родин, які через повномасштабне вторгнення починають жити заново на новому місці, така гуманітарна підтримка залишається важливою допомогою.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Вінниці надають регулярно. Про це стало відомо з офіційного повідомлення на сторінці благодійної організації у Фейсбук.

Представники організації зазначають, що з турботою ставляться до потреб маріупольців у евакуації. Саме тому у регіональних центрах продовжують видавати безкоштовн продукти для ВПО та пенсіонерів у Вінниці від Маріупольської міської ради.

У волонтерському центрі детально розповіли про наповнення коробок, які видають людям. Всередині кожного пакунка є необхідний базовий набір товарів тривалого зберігання.

Організатори ретельно формують допомогу, тому туди входять різноманітні крупи, олія, цукор, чай, поживні консерви та інші корисні продовольчі товари.

Отримати продовольчий набір кожна родина може суворо один раз на 31 день. Для цього громадянам необхідно особисто прийти та зареєструватися.

Право на таку щомісячну підтримку мають маріупольці, які наразі проживають у цьому регіоні та підпадають під умови програми.

Щоб забрати свої продуктові пакунки від міськради, людям необхідно відвідати центр підтримки ЯМаріуполь. Цей благодійний хаб розташований за адресою Соборна, 50.

