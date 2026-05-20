Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Виннице могут получить отдельные категории граждан, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.

Для многих мариупольских семей, через полномасштабное вторжение начинают жить заново на новом месте, такая гуманитарная поддержка остается важной помощью.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Виннице предоставляют регулярно. Об этом стало известно из официального сообщения на странице благотворительной организации в Facebook.

Представители организации отмечают, что с заботой относятся к нуждам мариупольцев в эвакуации. Поэтому в региональных центрах продолжают выдавать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Виннице от Мариупольского городского совета.

В волонтерском центре подробно рассказали о наполнении коробок, которые выдают людям. Внутри каждой упаковки имеется необходимый базовый набор товаров длительного хранения.

Организаторы тщательно формируют помощь, поэтому туда входят разнообразные крупы, растительное масло, сахар, чай, питательные консервы и другие полезные продовольственные товары.

Получить продовольственный набор каждая семья может строго раз в 31 день. Для этого гражданам необходимо лично прийти и зарегистрироваться.

Право на такую ​​ежемесячную поддержку имеют мариупольцы, которые проживают в этом регионе и подпадают под условия программы.

Чтобы забрать свои продуктовые свертки от горсовета, людям необходимо посетить центр поддержки ЯМариуполь. Этот благотворительный хаб находится по адресу Соборная, 50.

