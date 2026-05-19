Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Винницкой области сформирован на основе метеорологических данных, опубликованных на популярном сайте sinoptik.ua, сообщает Politeka.

Как говорят синоптики, 20 мая температура воздуха ночью будет +13°, утром поднимется до +16°, днем ​​достигнет +25°, а вечером опустится до +20°.

Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Винницкой области предполагает, что во второй половине дня ожидается очень сильный дождь с грозой, который к вечеру ослабнет и перейдет в обычный дождь.

21 мая ночные показатели термометра остановятся на +15 °, утром на +17 °, в дневные часы потеплеет до +27 °, а вечером будет +21 °. Днем снова начнется сильный дождь с грозой.

22 мая тоже не порадует солнцем. Температура днем ​​поднимется до +24°, вечером опустится до +20°. Синоптики прогнозируют в дневное и вечернее время сильный дождь с грозой.

23 мая утренний дождь после обеда немного ослабеет, но продолжит идти до позднего вечера. Столбики термометров покажут +16° утром, +24° днем ​​и +20° вечером.

Днем 24 мая будет +19°. Ожидается мелкий дождь. Скорость ветра будет умеренной и составит от 2.5 до 3.7 м/с.

25 мая температурные показатели полностью продублируют в предыдущие сутки. Местный дождь возможен во второй половине дня с полной остановкой до вечера.

26 мая вся вторая половина дня пройдет мелкий дождь, а температура воздуха несколько снизится, составляя +15° ночью, +18° утром, +22° днем ​​и +18° вечером.

27 мая вторая половина дня пройдет под мелким дождем, а температурные показатели будут колебаться от +13° ночью до +20° в самое теплое время суток.

Прогноз погоды с 20 по 29 мая в Винницкой области также показал, что ждать 28 и 29 мая. В эти дни ночная температура опустится до +12°, утреннее составит +15°, днем ​​воздух прогреется до +19°. В дневные часы возможен дождь.

