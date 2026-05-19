Подорожание продуктов в Винницкой области фиксируется на рынке овощей, круп и базовых товаров, где майская динамика показывает резкие колебания цен, сообщает Politeka.

Наибольший скачок наблюдается в сегменте овощей. Белокочанная капуста в настоящее время стоит в среднем 43,25 грн за килограмм, тогда как месяцем ранее показатель держался на уровне 10,57 грн. В магазинах цена колеблется от 39 грн у Metro до 47,50 грн в Megamarket. Такая разница связана с резким сезонным сокращением предложения.

Не менее заметное изменение зафиксировано у моркови. Средняя стоимость составляет 37,63 грн за килограмм, в то время как предыдущий месяц завершался на уровне 13,89 грн. В рознице показатели варьируются: от 32,90 грн у Auchan до 45 грн у Megamarket, что демонстрирует неравномерность поставок.

В категории бакалеи гречка также прибавила в цене. Средний уровень сейчас 81,80 грн за килограмм, тогда как в апреле он составлял 69,21 грн. В разных сетях стоимость колеблется от 73,89 грн до 96,50 грн, что свидетельствует о разных закупочных условиях.

Менее резкие, но стабильные изменения наблюдаются в продуктах базового рациона. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) содержатся около 40,14 грн. В апреле средний уровень составил 38,37 грн, что указывает на постепенное повышение без резких скачков.

Похожая ситуация и с мясной продукцией. Курятина «Наша Ряба» (бедро) в настоящее время стоит в среднем 168,79 грн за килограмм. В апреле показатель составил 173,17 грн, однако дневные колебания остаются значительными — от 109 до более 230 грн в разных сетях.

Рыбный сегмент показывает другую тенденцию. Живой карп подорожал до 265 грн. за килограмм против 249,23 грн. в предыдущем месяце, что отражает сезонный спрос и сокращение предложения.

В результате подорожание продуктов в Винницкой области происходит неравномерно: овощи демонстрируют самый резкий рост, в то время как другие категории меняются постепенно под влиянием сезонности и логистических факторов.

