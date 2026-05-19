Прогноз погоди з 20 по 29 травня у Вінницькій області сформовано на основі метеорологічних даних, які опубліковані на популярному сайті sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Як кажуть синоптики, 20 травня температура повітря вночі становитиме +13°, вранці підніметься до +16°, вдень сягне +25°, а ввечері опуститься до +20°.

Прогноз погоди з 20 по 29 травня у Вінницькій області передбачає, що в другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора послабшає і перейде у звичайний дощ.

21 травня нічні показники термометра зупиняться на +15°, ранкові на +17°, у денні години потеплішає до +27°, а ввечері буде +21°. Удень знову розпочнеться дуже сильний дощ із грозою.

22 травня також не порадує сонцем. Температура вдень підніметься до +24°, а ввечері опуститься до +20°. Синоптики прогнозують у денний та вечірній час дуже сильний дощ із грозою.

23 травня ранковий дощ після обіду трохи послабшає, але продовжуватиме йти до пізнього вечора. Стовпчики термометрів покажуть +16° вранці, +24° вдень та +20° ввечері.

Вдень 24 травня буде +19°. Очікується дрібний дощ. Швидкість вітру цього дня буде помірною та складе від 2.5 до 3.7 м/с.

25 травня температурні показники повністю продублюють попередню добу. Дрібний дощ можливий у другій половині дня з повним припиненням до вечора.

26 травня всю другу половину дня йтиме дрібний дощ, а температура повітря дещо знизиться, становлячи +15° вночі, +18° вранці, +22° вдень та +18° ввечері.

27 травня друга половина дня пройде під дрібним дощем, а температурні показники коливатимуться від +13° вночі до +20° у найтепліший час доби.

Прогноз погоди з 20 по 29 травня у Вінницькій області також показав чого чекати 28 та 29 травня. У ці дні нічна температура опуститься до +12°, ранкова становитиме +15°, вдень повітря прогріється до +19°. В денні години можливий дощ.

