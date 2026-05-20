Робота для пенсіонерів в Вінницькій області наразі представлена у різних сферах діяльності, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції роботи для пенсіонерів у Вінницькій області регулярно з'являються на сайті work.ua.

Нові вакансії пропонують як великі технологічні компанії, так і регіональні виробники, які готові брати у свої команди людей старшого віку.

Одна з пропозицій доступна у місті Калинівка. Компанія «welless», яка є відомим виробником ущільнювачів для вікон та дверей, запрошує працівників на склад.

Там відкриті вакансії на посади укладальника пакувальника та різноробочого. Головними вимогами до кандидатів є лише відповідальність, уважність. Заробітна плата становить від 15 000 до 16 000 грн.

Ще одна вакансія відкрита в обласному центрі від компанії TIRAS Technologies. Це українська технологічна компанія, яка займається розробкою та виробництвом професійних систем безпеки з 1991 року.

Наразі фірма запрошує на роботу прибиральницю офісних приміщень. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, безкоштовну каву та воду, а також забезпечення спецодягом, інвентарем і миючими засобами.

Графік встановлено з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.30, а обідня перерва триває з 12.00 до 12.30.

Обов’язки включають прибирання виробничих та офісних приміщень, санвузлів, проведення генеральних та косметичних прибирань, а також періодичне миття вікон. Компанія пропонує заробітну плату у розмірі 14 900 грн.

Найбільш високооплачувана робота для пенсіонерів в Вінницькій області відкрита у сфері клієнтської підтримки.

Телекомунікаційна група на чолі з lifecell та компанією «Датагруп» запрошує до своєї команди оператора контактного центру. Тут пропонують заробітну плату від 21 000 до 28 000 грн.

