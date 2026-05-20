Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджуються на період виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджують на частині вулиці Д. Бабія через аварійну ситуацію на тепломережі, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада з посиланням на КП «Вінницяміськтеплоенерго».

У місті тимчасово перекривають проїзд на відрізку вулиці Д. Бабія в період із 19 травня по 5 червня. Рішення стосується ділянки від перехрестя вулиць Замостянська та Д. Бабія (колишня назва — Верхарна) до житлового будинку за адресою Д. Бабія, 70.

За інформацією комунального підприємства, причиною запроваджених змін стала необхідність ліквідації аварійної ситуації на теплових мережах. На місці проведення робіт передбачено встановлення тимчасових дорожніх знаків і захисних огороджень для організації безпечного руху та запобігання аварійним ситуаціям.

Водіїв просять враховувати зміни в організації дорожнього руху та завчасно планувати маршрути пересування містом. Для об’їзду тимчасово закритої ділянки рекомендують використовувати вулиці Казимира Малевича (колишня назва — Шмідта) та Брацлавську.

Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджуються на період виконання аварійно-відновлювальних робіт, які мають забезпечити відновлення стабільної роботи теплової інфраструктури в цьому районі міста.

Завершення робіт заплановане до 5 червня, після чого рух транспорту на зазначеній ділянці мають повністю відновити у звичному режимі.

Стан виконання ремонтних робіт можуть коригувати залежно від технічних умов.

Також варто зауважити, що міські служби закликають водіїв дотримуватися тимчасових дорожніх знаків.

