Ограничения движения транспорта в Виннице вводятся на период выполнения аварийно-восстановительных работ.

Ограничение движения транспорта в Виннице вводится на части улицы Д. Бабия из-за аварийной ситуации на теплосети, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет со ссылкой на КП «Винницагортеплоэнерго».

В городе временно перекрывают проезд на отрезке улицы Бабия в период с 19 мая по 5 июня. Решение касается участка от перекрестка улиц Замостянская и Д. Бабия (бывшее название - Верхарная) к жилому дому по адресу Д. Бабия, 70.

По информации коммунального предприятия, причиной введенных изменений явилась необходимость ликвидации аварийной ситуации на тепловых сетях. На месте проведения работ предусмотрено установление временных дорожных знаков и защитных ограждений для обеспечения безопасного движения и предотвращения аварийных ситуаций.

Водителей просят учитывать изменения в организации дорожного движения и заблаговременно планировать маршруты передвижения по городу. Для объезда временно закрытого участка рекомендуют использовать улицы Казимира Малевича (бывшее название Шмидта) и Брацлавскую.

Ограничения движения транспорта в Виннице вводятся на период выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих восстановление стабильной работы тепловой инфраструктуры в этом районе города.

Завершение работ запланировано до 5 июня, после чего движение транспорта на указанном участке должно быть полностью возобновлено в обычном режиме.

Состояние выполнения ремонтных работ может быть корректировано в зависимости от технических условий.

Также следует отметить, что городские службы призывают водителей соблюдать временные дорожные знаки.

