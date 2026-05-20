Работа для пенсионеров в Винницкой области представлена ​​в разных сферах деятельности, сообщает Politeka.

Актуальные предложения для пенсионеров в Винницкой области регулярно появляются на сайте work.ua.

Новые вакансии предлагают как крупные технологические компании, так и региональные производители, готовые брать в свои команды людей старшего возраста.

Одно из предложений доступно в городе Калиновка. Компания «welless», которая является известным уплотнительным производителем для окон и дверей, приглашает работников на склад.

Там открыты вакансии на должности составителя упаковщика и разнорабочего. Главными требованиями к кандидатам есть только ответственность, внимательность. Заработная плата составляет от 15000 до 16000 грн.

Еще одна вакансия открыта в областном центре компании TIRAS Technologies. Это украинская технологическая компания, занимающаяся разработкой и производством профессиональных систем безопасности с 1991 года.

Пока фирма приглашает на работу уборщицу офисных помещений. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, стабильную выплату заработной платы, бесплатный кофе и воду, а также обеспечение спецодеждой, инвентарем и моющими средствами.

График установлен с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30, а обеденный перерыв продолжается с 12.00 до 12.30.

Обязанности включают уборку производственных и офисных помещений, санузлов, проведение генеральных и косметических уборок, а также периодическое мытье окон. Компания предлагает заработную плату в размере 14900 грн.

Самая высокооплачиваемая работа для пенсионеров в Винницкой области открыта в сфере клиентской поддержки.

Телекоммуникационная группа во главе с lifecell и компанией "Датагруп" приглашает в свою команду оператора контактного центра. Здесь предлагают заработную плату от 21000 до 28000 грн.

