Подорожание молочных продуктов в Виннице стало заметным для жителей.

Подорожание молочных продуктов в Виннице фиксируют свежие рыночные данные, которые показывают неравномерные изменения цен на сыр, маргарин и сливки за последний месяц, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Самая заметная позиция – сыр твердый «Коммо традиционный 50%». Средний уровень составляет 580,12 грн за килограмм. В торговых сетях разброс выглядит так: 549,00 грн у Auchan, 570,96 грн у Metro, 589,00 грн у Novus и 611,50 грн у Megamarket.

Апрельские значения были ниже – 558,35 грн в среднем. Динамика в течение периода оставалась почти равна середине мая, после чего произошло повышение до нового ценового уровня. Именно здесь проявляется общая тенденция рынка, которую описывает подорожание молочных продуктов в Виннице как заметный фактор потребительской корзины.

Маргарин «Олком Сливочный 72,5%» демонстрирует более слабые колебания. Текущая средняя стоимость – 44,20 грн за 200 г. В магазинах показатели почти одинаковые: 42,90 грн у Auchan и 45,49 грн у Novus.

В апреле средний уровень составил 39,83 грн. Рост произошел постепенно, без резких скачков, с коротким периодом стабильности в начале мая. Общий прирост остается умеренным.

Сливки «Простонаше 10%» имеют более плавную траекторию перемен. Средний показатель сейчас – 40,14 грн за 200 мл. Разница между сетями небольшая: 42,00 грн у Megamarket, 39,42 грн в Metro и 38,99 грн у Novus.

Месяцем ранее средний уровень составил 38,37 грн. В течение периода наблюдались короткие колебания, однако общая картина осталась относительно стабильной с легким восходящим трендом.

В итоге рынок молочной группы показывает разную скорость изменений: сыр дорожает наиболее ощутимо, маргарин двигается медленнее, сливки остаются почти стабильными с незначительным повышением.

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