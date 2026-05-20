Прогноз на неделю с 21 по 27 мая в Виннице свидетельствует о преимущественно пасмурную и дождливую погоду с периодическими грозами.

Прогноз погоды на неделю с 21 по 27 мая в Виннице показывает, что в ближайшие дни город будет под влиянием неустойчивых атмосферных процессов, сообщает Politeka.

Прогноз на неделю с 21 по 27 мая в Виннице предполагает, что 21 мая в течение всего дня будет идти пасмурная погода. Ночью температура составит около +15°, утром воздух прогреется до +17°.

В дневные часы ожидается сильный дождь с грозой. Вечером температура опустится до +21°, а сильный ливень перейдет в обычный дождь.

Об этом информируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

22 мая утро также будет пасмурным. Облачное небо удержится до вечера. Ночью прогнозируют +15 °, днем ​​до +24 °. Ожидается сильный дождь с грозой.

23 мая небо над городом будет оставаться затянутым облаками с утра и до вечера. Ночью прогнозируется +14°, днем ​​температура поднимется до +24°. Ночью и утром будет идти дождь.

24 мая день начнется с ясной и безоблачной атмосферы. Температура ночью и утром будет составлять от +14 ° до +19 °, а днем ​​воздух прогреется до +24 °. Небольшой дождь.

Прогноз погоды на неделю с 21 по 27 мая в Виннице также показывает, что к концу периода существенного улучшения условий не ожидается.

25 мая синоптики прогнозируют пасмурный день с краткими утренними прояснениями. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура днем ​​будет держаться на уровне +24°.

26 мая после обеда небо снова затянется облаками. Во второй половине дня прогнозируется мелкий дождь, который продлится до вечера. Максимальная температура днем ​​будет около +22°.

27 мая утром будет ясно. К завершению дня синоптики прогнозируют мелкий дождь. Температура воздуха днем ​​не превысит 20°.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: ситуация усложнилась.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.