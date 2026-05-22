Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Винницкой области предполагают существенное усиление контроля над финансовыми операциями представителей малого и среднего бизнеса, сообщает Politeka.

Такие меры прописаны в обновленной редакции Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Подобные нововведения коснутся прежде всего вновь и неактивных физических лиц предпринимателей, а также компаний с признаками рисковой деятельности.

Об ограничениях на карточные переводы с 1 июня в Винницкой области проинформировали в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Новые правила будут действовать поэтапно и будут зависеть от продолжительности работы предприятия после подписания официальных договоренностей.

Для вновь и так называемых спящих ФЛП вводят четкие рамки ежемесячных транзакций.

Через три месяца после утверждения условий, то есть с августа 2026 года, налогоплательщики первой группы смогут совершать сделки на сумму до 600 тысяч гривен.

Для предпринимателей второй и третьей групп лимит составит 3 миллиона гривен. Юридические лица в этот же период получат предел в размере 5 миллионов гривен.

Следующий этап более жесткого контроля начнется через шесть месяцев, а именно с ноября 2026 года. Тогда рамки финансовых операций для первой группы сократятся до 400 тысяч гривен.

Представители второй и третьей групп смогут перечислять не более 1 миллиона гривен в месяц. Юридические лица с признаками рискованности или без активной деятельности будут ограничены суммой в 2 миллиона гривен.

Следует упомянуть, что ограничения на карточные переводы с 1 июня в Винницкой области являются продолжением системной работы финансовых регуляторов.

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