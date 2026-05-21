Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области отражает общий рост расходов в сфере обращения с бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня начнут действовать обновленные расценки на управление бытовыми отходами для ЧП «БРАВИС», согласно решению исполнительного комитета.

В документе отмечается, что пересмотр стоимости связан с существенным ростом операционных расходов предприятия, повлиявших на формирование новых расчетов.

Среди ключевых причин изменения тарифов – повышение цены горючего на 38,2%, увеличение налога на землю на 17,7% и рост арендной платы за участки государственной собственности на 21,5%. Также зафиксировано удорожание аренды спецтранспорта на 50% и рост экологического налога на 13,6%.

Дополнительным фактором явилось повышение минимальной заработной платы на 8,1%, а также изменение периодичности предоставления услуг, что повлияло на общую структуру затрат предприятия.

Новые расценки предполагают разные подходы для потребителей. Для жителей частного сектора тариф составит 56,94 грн. с одного человека в месяц. Для многоквартирных домов установлен уровень 55,82 грн с одного человека.

В обществе уточняют, что изменения касаются всех категорий пользователей услуги по вывозу отходов и вступят в силу с начала лета.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области отражает общий рост расходов в сфере обращения с бытовыми отходами и необходимость корректировки экономической модели работы предприятия.

Местные власти подчеркивают, что дальнейшие пересмотры тарифов будут зависеть от динамики затрат и рыночных условий в отрасли.

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