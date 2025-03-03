Перший тиждень березня на Вінниччині буде помітно теплішим, хоча не обійдеться без хмарної погоди.

Синоптики обіцяють, що суттєвих опадів не буде, а погода в Вінниці поступово ставатиме теплішою, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

Детальний прогноз погоди на 4 березня у Вінниці

У вівторок, 4 березня, в Вінниці та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології, суттєвих опадів не передбачається, і температура стане значно комфортнішою. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -3°С до +2°С, а вдень температура підвищиться до +6…+11°С, що принесе відчутне потепління.

Вітер буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с, що також сприятиме підвищенню температури та створенню комфортних умов для прогулянок, повідомляє Політека.

Погода в області 4 березня

У Вінницькій області погода також не обіцяє значних змін. Нічна температура може опуститися до -3°С, а в деяких районах можливий невеликий сніг. Однак вже вранці в регіоні очікується туман, що може вплинути на видимість на дорогах. Водіям радять бути обережними.

Тож синоптики вказують, що у Вінниці 4 березня буде тепліше, а отже, вже можна почати насолоджуватися весняною погодою.

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